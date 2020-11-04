«Зенит» упустил победу над «Лацио» в матче Лиги чемпионов
Василий Учаев
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Петербургский «Зенит» сыграл вничью с римским «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте мяч забил Александр Ерохин. В концовке встречи нападающий гостей Фелипе Кайседо сравнял счет.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После трех туров «Зенит» (1 очко) замыкает турнирную таблицу группы F, а «Лацио» (5) занимает первое место. 24 ноября клубы встретятся в Риме.
Ранее «Зенит» и «Лацио» объявили составы на матч Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Лацио» (Рим, Италия) — 1:1
Голы: 1:0 — Ерохин, 32; 1:1 — Кайседо, 82.