Роднина не видит причин для присвоения Хабибу звания Героя России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о предложении коллеги Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

По мнению экс-фигуристки, это звание не является наградой для спортсменов.

«Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи удушающим приемом и объявил о завершении карьеры. Всего в активе россиянина 29 побед в 29 поединках.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вошел в топ-10 спортсменов, которым доверяют россияне.