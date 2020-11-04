В Канаде рассказали об отказе врачей из СССР лечить Анатолия Тарасова

Бывший генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» Брайан Бурк выпустил книгу, в которой рассказал об отказе врачей из СССР лечить хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

Бурк написал, что в НХЛ захотели наладить отношения с советским хоккейным руководством. В 1978 году на базу «Ванкувера» пригласили Анатолия Тарасова. Также функционер отметил, что Тарасов согласился приехать в Северную Америку из-за того, что «Ванкувер» предложил оплатить ему операцию на тазобедренном суставе, которую отказались делать доктора из Советского Союза.



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