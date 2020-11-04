Депутат Лебедев оценил шансы «Локомотива» на выход в 1/8 финала ЛЧ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев оценил шансы московского «Локомотива» на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sport24.

Напомним, в матче против мадридского «Атлетико» «железнодорожники» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Таблица, где у «Атлетико» 4 очка, а у «Локомотива» — 2, вселяет коварные мысли: а не замахнуться ли на выход из группы? Все будет решаться в последних играх, где неизвестно, как сыграют соперники», — сказал Лебедев.

Также депутат отметил, что красно-зеленые в состоянии доставить проблемы всем клубам из группы.

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги матча против «Атлетико».