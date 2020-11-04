Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков критически высказался об уровне российского футбола, передает Sport24.

«Уровень футбола упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам. Раньше в наш чемпионат приезжали Промес, Халк и многие другие», — сказал Глушаков.



Напомним, чемпионат мира по футболу в России прошел в 2018 году.

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