Марадона перенес операцию на мозге

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона успешно перенес операцию на мозге, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

«Спустя 1,5 часа операции мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Отек уже прошел, поэтому Марадона сможет поправиться», — сказал лечащий врач футболиста Леопольд Луке.

Напомним, Марадона был госпитализирован 2 ноября.



Ранее сообщалось о том, что Марадона перенесет операцию из-за кровоизлияния в мозг.