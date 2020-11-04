Генеральный директор «Локомотива» отказался от комментариев после матча с «Атлетико»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался от комментариев после матча, передает Sport24.

«Закончим круг, потом поговорим. Сорри», — сказал Кикнадзе

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур.

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:1

Голы: 0:1 — Хименес, 18; 1:1 — Миранчук, 25 (п).

Напомним, что после 13 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» имеет 21 очко и идет на седьмом месте в турнирной таблице. Первое место в РПЛ с 28 очками занимает московский ЦСКА.

В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Атлетико» на выезде.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.