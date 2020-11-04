Бывший президент «Локомотива» высказала мнение о ничье с «Атлетико»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская после матча высказала свое мнение об итоговом результате, передает «Спорт-Экспресс».

По мнению Смородской, «Локомотив» знал, что делать на футбольном поле и играл хорошо. Она отмечает, что «Атлетико» — одна из сильнейших команд Европы.

«Локомотив» молодцы, заработали очко. Могу только похвалить», — сказала Смородская.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.



Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур.

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:1

Голы: 0:1 — Хименес, 18; 1:1 — Миранчук, 25 (п).

Ранее Диего Симеоне рассказал о намерении создать «Локомотиву» проблемы.