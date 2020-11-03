Экс-игрок сборной России похвалил «Локомотив» за игру с «Атлетико»

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин похвалил московский «Локомотив» за игру с мадридским «Атлетико», передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 1:1.



«Мне матч понравился, очень живая игра была, ребята молодцы. Играть в Лиге чемпионов против «Баварии» и «Атлетико», а потом в чемпионате России — это тяжело. Главное для «Локо» — не выпадать из обоймы», — сказал Булыкин.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.