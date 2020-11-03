Игрок «Краснодара» Рамирес поделился ожиданиями от игры с «Севильей»

Игрок «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов с испанской «Севильей», передает «Матч ТВ».

Встреча состоится 4 ноября.



«Это будет очень сложный матч. В Лиге чемпионов нет простых игр. Мы уже играли с «Севильей» и знаем ее. Это сложный коллектив», — сказал игрок.

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