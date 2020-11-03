Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила донецкий «Шахтер» в матче Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей точными ударами отметились Рами Бенсебаини, Ларс Штиндль, Алассан Плеа, который оформил хет-трик. Стоит отметить, что Валерий Бондарь отправил мяч в собственные ворота.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур

«Шахтер» (Украина) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — 0:6

Голы: 0:1 — Плеа, 8; 0:2 — Бондарь, 17 (аг); 0:3 — Плеа, 26; 0:4 — Бенсебаини, 44; 0:5 — Штиндль, 65; 0:6 — Плеа, 78.

Ранее сообщалось о том, что у троих игроков «Шахтера» выявлены осложнения с легкими после коронавируса.