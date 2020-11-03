За Поветкиным сохранится статус официального претендента на титул WBC

За россиянином Александром Поветкиным сохранится статус официального претендента на титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает ТАСС.

Напомним, россиянин должен был встретиться 21 ноября с британцем Диллианом Уайтом. Поединок отменили из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

«Александр Поветкин сохранит статус официального претендента на титул WBC», — сказал президент организации Маурисио Сулейман.



Ранее сообщалось о том, что бой Поветкина против Уайта перенесут из-за коронавируса у россиянина.