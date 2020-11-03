За Поветкиным сохранится статус официального претендента на титул WBC
Андрей Черников
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За россиянином Александром Поветкиным сохранится статус официального претендента на титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает ТАСС.
Напомним, россиянин должен был встретиться 21 ноября с британцем Диллианом Уайтом. Поединок отменили из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.
«Александр Поветкин сохранит статус официального претендента на титул WBC», — сказал президент организации Маурисио Сулейман.
Ранее сообщалось о том, что бой Поветкина против Уайта перенесут из-за коронавируса у россиянина.