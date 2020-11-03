Стали известны составы на матч ЛЧ между «Локомотивом» и «Атлетико»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стали известны составы на матч Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико».
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Райкович, Мурило, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Зе Луиш, Рыбус, Игнатьев, Куликов.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Льоренте, Фелиш, Суарес, Корреа, Эррера, Сауль.
Встреча начнется в 20.55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Атлетико» допустил ряд забавных ошибок в составе «Локомотива».