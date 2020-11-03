Стали известны составы на матч ЛЧ между «Локомотивом» и «Атлетико»

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Стали известны составы на матч Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико».

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Райкович, Мурило, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Зе Луиш, Рыбус, Игнатьев, Куликов.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Льоренте, Фелиш, Суарес, Корреа, Эррера, Сауль.

Встреча начнется в 20.55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Атлетико» допустил ряд забавных ошибок в составе «Локомотива».