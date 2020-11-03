«Локомотив» отреагировал на перевод фамилии Черного пресс-службой «Атлетико»
Андрей Черников
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Московский «Локомотив» отреагировал на то, что пресс-служба мадридского «Атлетико» на своем официальном сайте перевела фамилию игрока «железнодорожников» Артура Черного.
На сайте «матрасников» футболист был указан как Arthur Negro.
«Атлетико», пожалуйста, в следующий раз не пользуйтесь Google Translate», — написала пресс-служба «Локомотива» в Twitter.
Ранее «Атлетико» допустил ряд забавных ошибок в составе «Локомотива».