«Локомотив» отреагировал на перевод фамилии Черного пресс-службой «Атлетико»

Московский «Локомотив» отреагировал на то, что пресс-служба мадридского «Атлетико» на своем официальном сайте перевела фамилию игрока «железнодорожников» Артура Черного.

На сайте «матрасников» футболист был указан как Arthur Negro.

«Атлетико», пожалуйста, в следующий раз не пользуйтесь Google Translate», — написала пресс-служба «Локомотива» в Twitter.

Ранее «Атлетико» допустил ряд забавных ошибок в составе «Локомотива».