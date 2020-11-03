Адвокат прокомментировал заявление Широкова по поводу наказания за избиение арбитра

Адвокат Александр Островский, который представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал заявление бывшего футболиста сборной России Романа Широкова по поводу наказания за избиение арбитра, передает «Спорт-Экспресс».

По словам Островского, сторона Данченкова ждет передачи дела в суд. Адвокат отмечает, что Широков ошибается, когда говорит о последствиях и надеется получить штраф, завершив дело малой кровью.

«Судимость поставит крест на многих его начинаниях и отразится на карьере его детей», — сказал он.

Напомним, что 10 августа Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку в матче любительской команды «Матч ТВ».

Ранее Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра.