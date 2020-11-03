Адвокат прокомментировал заявление Широкова по поводу наказания за избиение арбитра
Карен Саркисян
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Адвокат Александр Островский, который представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал заявление бывшего футболиста сборной России Романа Широкова по поводу наказания за избиение арбитра, передает «Спорт-Экспресс».
По словам Островского, сторона Данченкова ждет передачи дела в суд. Адвокат отмечает, что Широков ошибается, когда говорит о последствиях и надеется получить штраф, завершив дело малой кровью.
«Судимость поставит крест на многих его начинаниях и отразится на карьере его детей», — сказал он.
Напомним, что 10 августа Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку в матче любительской команды «Матч ТВ».
Ранее Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра.