Адвокат высказался о поведении Широкова на интервью и во время очной ставки

Адвокат Александр Островский, который представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, высказался о поведении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова на интервью и во время очной ставки, передает «Спорт-Экспресс».

По словам Островского, надменное поведение на интервью — постоянная и естественная манера общения Широкова. Адвокат отмечает, что именно за эту манеру футболиста и не любят болельщики.

«На очной ставке Широков старался вести себя тихо. Произнес дежурные извинения, которые нами всерьез не были восприняты», — сказал он.

Напомним, что 10 августа Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку в матче любительской команды «Матч ТВ».

Ранее Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра.