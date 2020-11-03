Роспотребнадзор не зафиксировал нарушений в матче КХЛ «Динамо» — ЦСКА
Карен Саркисян
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Роспотребнадзор не зафиксировал нарушений в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и ЦСКА, сообщает официальный сайт службы.
Сообщается, что Роспотребнадзором было проведено обследование стадиона «Динамо» и установлено, что организаторами матча были соблюдены все необходимые рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.
«Грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на стадионе не установлено», — говорится в сообщении.
Напомним, что в день матча «Динамо» — ЦСКА на стадионе присутствовало 2 600 зрителей, что составляет 25% от общей вместимости трибун.
Ранее Ротенберг назвал СКА клубом-донором для сборной России.