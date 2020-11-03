Главный тренер «Шахтера» оценил вероятность возвращения команды в Донецк

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» оценил вероятность возвращения команды в Донецк, передает официальный сайт клуба.

По словам тренера, «Донбасс Арена» — стадион, который постоянно находится в мыслях игроков «Шахтера». Каштру отмечает, что команда хочет играть в Донецке со своими болельщиками на стадионе.

«Совсем недавно мы говорили, как странно сейчас живем. Говорить о «Донбасс Арене» и о Донецке — это говорить о чем-то страшном. Потому что «Шахтер» почему-то не играет в своем городе, со своими болельщиками и на своем родном стадионе. Мир очень несправедлив», — сказал он.

Напомним, что матч «Шахтер» — «Боруссия» состоится 3 ноября в Киеве. Начало игры — в 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что у троих игроков «Шахтера» осложнения с легкими после коронавируса.