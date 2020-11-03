Известны подробности о госпитализации Марадоны

Стали известны подробности госпитализации легендарного футболиста сборной Аргентины, тренера «Химнасии» Диего Марадоны, сообщает TNT Sports.

О состоянии здоровья экс-футболиста рассказал его личный врач Леопольдо Луке.

«Он здесь, потому что захотел так... Это не серьезные проблемы состояние, и госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы восстановил гидратацию. Он хочет руководить командой в ближайшем матче», — заявил специалист.

Ранее СМИ информировали, что у 60-летнего специалиста нет симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Однако родственников легендарного футболиста беспокоят его эмоциональные проблемы.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Аргентины Марадона отправлен в больницу.