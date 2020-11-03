Известны подробности о госпитализации Марадоны
Анастасия Мартыненко
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Стали известны подробности госпитализации легендарного футболиста сборной Аргентины, тренера «Химнасии» Диего Марадоны, сообщает TNT Sports.
О состоянии здоровья экс-футболиста рассказал его личный врач Леопольдо Луке.
«Он здесь, потому что захотел так... Это не серьезные проблемы состояние, и госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы восстановил гидратацию. Он хочет руководить командой в ближайшем матче», — заявил специалист.
Ранее СМИ информировали, что у 60-летнего специалиста нет симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Однако родственников легендарного футболиста беспокоят его эмоциональные проблемы.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Аргентины Марадона отправлен в больницу.