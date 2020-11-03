Тренер сборной Уэльса был задержан по подозрению в нападении на свою девушку

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз арестован по обвинению в нападении на свою девушку, сообщает The Sun.

По информации источника, потерпевшая сама дозвонилась до полиции. Инцидент, после которого был задержан бывший игрок «Манчестер Юнайтед» произошел 1 ноября после десяти вечера.

Гиггз был задержан, его допросили. Специалист обвиняется в в нападении и нанесении телесных повреждений. Затем, 2 числа, он был освобожден под залог.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Аргентины Марадона отправлен в больницу.