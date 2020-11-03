Танцоры Степанова и Букин пропустят этап Кубка России из-за самоизоляции

Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин вынуждены пропустить четвертый этап Кубка России по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Согласно его заявлению, пара была вынуждена сняться с этапа из-за самоизоляции, на которою спортсмены ушли после того, как у одного из тренеров их команды был обнаружен ОРВИ.

Стоит отметить, что также этап пропустит пара Софья Шевченко / Игорь Еременко, которые работают в группе со Степановой и Букиным.

Ранее сообщалось, что призер чемпионата мира поделилась мнением о переходах и возвращениях фигуристов к тренерам.