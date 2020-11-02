Быстров усомнился в шансах «Спартака» на чемпионство
Вадим Балканов
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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров усомнился в шансах «Спартака» на чемпионство по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его мнению, подопечные Доменико Тедеско должны были вырывать победу в домашнем матче с «Ростовом» и действовать в более атакующей манере.
Быстров отметил, что красно-белые способны бороться за золото только на словах, а если по ходу игры надеяться лишь на какой-то эпизод, то добиться чего-то серьезного им будет непросто.
Ранее сообщалось, что старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников чуть не подрался с фанатами красно-синих в Волгограде.