Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров усомнился в шансах «Спартака» на чемпионство по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, подопечные Доменико Тедеско должны были вырывать победу в домашнем матче с «Ростовом» и действовать в более атакующей манере.

Быстров отметил, что красно-белые способны бороться за золото только на словах, а если по ходу игры надеяться лишь на какой-то эпизод, то добиться чего-то серьезного им будет непросто.

Ранее сообщалось, что старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников чуть не подрался с фанатами красно-синих в Волгограде.