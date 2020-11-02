«Формула-1» показала прорыв Квята на Гран-при Эмилии-Романьи

«Формула-1» опубликовала в Instagram видео прорыва российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на рестарте гонки Гран-при Эмилии-Романьи.

Россиянин шел на седьмом месте перед возобновлением заезда. После ухода с трассы машины безопасности спортсмен обошел мексиканца Серхио Переса на «Рейсинг Пойнт» и тайского пилота «Ред Булла» Алекса Албона, а спустя несколько поворотов обогнал монегаска Шарля Леклера из «Феррари».

До финиша Квят боролся за подиум с гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо, но австралийцу удалось сохранить третье место.

Ранее сообщалось, что россиянин обошел Себастьяна Феттеля из «Феррари» в личном зачете «Формулы-1» 2020 года.