Сэру Бобби Чарльтону диагностировали деменцию

Чемпиону миру в составе сборной Англии сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию. Об этом The Telegraph сообщила жена экс-футболиста Норма Чарльтон.

Бывший клуб Чарльтона «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте выразил в слова поддержки в адрес легенды клуба.

83-летний англичанин считается одним из лучших игроков в истории страны. Вместе с Чарльтоном сборная Англии стала победителем домашнего чемпионата мира 1966 года. В том же году футболист получил «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что Чарльтон стал номинантом на звание лучшего атакующего хавбека в истории футбола.