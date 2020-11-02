Шесть игроков киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Барселоной»

Шесть игроков киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», сообщает официальный сайт клуба.

Тестирование выявило положительный результат у Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Также, положительный тест сдали ассистент главного тренера Эмила Караса и четыре представителя персонала команды.

Напомним, что 31-го октября вратарь киевского клуба Денис Бойко сдал положительный повторный тест на коронавирус. До этого положительные тесты сдавали вратарь Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко и тренер Виталий Кулыба.

«Динамо» сыграет с «Барселоной» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 4-го ноября в столице Каталонии. Начало — 23:00 мск.

Ранее нападающий «Динамо» поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом».