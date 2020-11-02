Бывший футболист ЦСКА похвалил Алана Дзагоева

Московский ЦСКА одержал победу над футбольным клубом «Ротор» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Волгограде и завершилась со счетом 1:0.

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев после игры похвалил полузащитника московского клуба Алана Дзагоева, передает Sport24.

По словам Гусева, в первую очередь он бы хотел отметить гол Дзагоева, который вновь показал свое мастерство. Футболист отмечает, что очень рад за Алана и за то, что он выходит на свой прежний уровень.

«Главное, чтобы у него не было травм, потому что мы прекрасно понимаем, какой он футболист. Когда он в форме — это совсем другая игра, другой ЦСКА. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, очень рад, что он сейчас восстановился и помогает команде», — сказал он.

После 13 туров РПЛ ЦСКА имеет в своем активе 28 очков и идет на первом месте в турнирной таблице.

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