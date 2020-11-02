Бэйл прокомментировал свой первый мяч после возвращения в «Тоттенхэм»

В очередном матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм Хотспур» благодаря мячу Гаррета Бэйла обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.

Гаррет Бэйл прокомментировал свой первым мяч после возвращения в «Тоттенхэм», передает Sky Sports.

По словам Бэйла, он безумно рад забить первый мяч после возвращения. Футболист отмечает, что все постоянно говорят о его личных достижениях, но он всегда был командным игроком.

«Если бы я вышел на замену, и кто-то другой забил мяч, а я бы помог в обороне — был бы абсолютно так же доволен. Потому я испытываю счастье не из-за своего мяча, а из-за важнейшей победы команды», — сказал он.

После семи туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 14 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Бэйл забил свой первый мяч после возвращения в «Тоттенхэм».