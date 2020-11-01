Соловьев раскритиковал условия содержания баскетболистки Левченко

Телеведущий Владимир Соловьев в своем шоу «Соловьев LIVE» раскритиковал условия содержания задержанной белорусской баскетболистки Елены Левченко в СИЗО Окрестина.

По его словам, президент Александр Лукашенко ведет себя по отношению к задержанным за участие в митингах издевательски.

«Лена Левченко – величайшая белорусская баскетболистка. У нее свои политические взгляды.

Вот эти условия содержания. Зачем издеваться над женщинами? Зачем их унижать? Их осудили на что? На нечеловеческое содержание? Это что, Средневековье? Лукашенко думает, что таким образом что-то докажет?

Они не преступники, они никого не убили. Зачем над ними издеваться? », — сказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отдал две голевые передачи в хоккейном матче против команды Витебской области.