Квят обошел Феттеля в личном зачете «Формулы-1» 2020 года

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят обошел гонщика «Ферарри» Себастьяна Феттеля в личном зачете чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» 2020 года.

После того как 26-летний Квят прибыл четвертым к финишу Гран-При Эмилии-Романьи, он набрал 26 очков и поднялся на 13-ю строчку в рейтинге пилотов, обойдя немца, у которого по итогам 13 этапов 18 очков.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки в Италии.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят остался разочарован четвертым местом на Гран-при в Имоле.