Отбивший на 98-й минуте пенальти Шунин оценил итог игры с «Тамбовом»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил итог игры с «Тамбовом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его словам, на 90-й минуте игры он не мог представить, что по итогам встречи получит приз лучшему игроку.

«Удивительный матч. Мы ведем, удаление у соперника, пропускаем гол, забиваем с пенальти и в концовке получаем пенальти в свои ворота. Хорошо, что обошлось.



Один момент все перевернул. Соперник хорошо оборонялся, не давал нам возможность взломать оборону, но в концовке нам это удалось», — сказал Шунин.

Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев прокомментировал победу московского ЦСКА над волгоградским «Ротором».