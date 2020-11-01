Гол Дзагоева помог ЦСКА обыграть «Ротор»
Вадим Балканов
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В очередном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) волгоградский «Ротор» проиграл московскому ЦСКА.
Встреча прошла в Волгограде на одноименном стадионе при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
В составе армейцев единственный гол на свой лицевой счет оформил полузащитник Алан Дзагоев.
После этой игры подопечные Виктора Гончаренко набрали 28 очков и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата страны.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».