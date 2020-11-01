Семак прокомментировал возможное назначение Почеттино на пост тренера «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное назначение Маурисио Почеттино на пост нового наставника команды, передает «Чемпионат.com».

«Почеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но если Почеттино приедет в Россию, это будет топ», — сказал Семак.

С 2014 по 2019 год аргентинец возглавлял лондонский «Тоттенхэм».



Ранее дочь Семака пожаловалась на оскорбления со стороны фанатов «Зенита».