Семак надеется на помощь Дзюбы в игре против «Лацио»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние здоровья форварда Артема Дзюбы, передает РИА «Новости».

Напомним, футболист не попал в заявку на матч против подмосковных «Химок» из-за мышечной усталости. Петербуржцы победили со счетом 2:0.

«Серьезных проблем у Дзюбы нет. Надеюсь, что сможет сыграть в Лиге чемпионов против римского «Лацио», — сказал Семак.

Сине-бело-голубые сыграют с «орлами» 4 ноября.



Ранее Дзюба получил мышечное повреждение.