Семак надеется на помощь Дзюбы в игре против «Лацио»
Андрей Черников
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние здоровья форварда Артема Дзюбы, передает РИА «Новости».
Напомним, футболист не попал в заявку на матч против подмосковных «Химок» из-за мышечной усталости. Петербуржцы победили со счетом 2:0.
«Серьезных проблем у Дзюбы нет. Надеюсь, что сможет сыграть в Лиге чемпионов против римского «Лацио», — сказал Семак.
Сине-бело-голубые сыграют с «орлами» 4 ноября.
Ранее Дзюба получил мышечное повреждение.