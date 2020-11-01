«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Екатеринбургский «Урал» обыграл «Уфу» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличился Эрик Бикфалви, который оформил дубль. За «Уфу» точным ударом отметился Комнен Андрич.
РПЛ. 13-й тур
«Уфа» — «Урал» — 1:2
Голы: 0:1 — Бикфалви, 27; 0:2 — Бикфалви, 38 (п); 1:2 — Андрич, 61.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Российские регбистки пожаловались на высокие зарплаты футболистов.