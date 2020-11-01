Лебедев прокомментировал победу Усика над Чисорой

Боксер Денис Лебедев прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Дереком Чисорой, передает РИА «Новости».

«Поединок был непростым, но Саша все всем доказал именно на ринге. Это отличная, честно заработанная победа. Можно сказать, Чисора тоже задал ему хорошую трепку», — сказал Лебедев.

Напомним, Усик одержал верх единогласным решением судей.



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