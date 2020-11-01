Стала известна судейская бригада на матч «Локомотив» — «Атлетико»

Французский судья Бенуа Бастьен назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионом между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



Помощниками Бастьена станут Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Арбитром VAR назначен Вилли Делажо.

Встреча состоится 3 ноября.

Ранее сообщалось о том, что Диего Cимеоне будет готовиться к матчу с «Локомотивом» в самолете.