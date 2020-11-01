Черчесов попросил Идову доказать, что он русский

Игрок подмосковных «Химок» Брайан Идову рассказал о забавном случае, который произошел между ним и Станиславом Черчесовым, передает Sport24.

Футболист тогда выступал за пермский «Амкар», а специалист возглавлял грозненский «Ахмат».

Идову рассказал, что на сборах он как-то раз пошел в баню, где уже был Черчесов.

«Саламыч спросил: «Так ты русский? И язык знаешь?» Я ответил: «Ну да». Он продолжил: «А ну докажи». Я засмеялся: «Стих, что ли, прочитать? Пушкина знаю». Все ребята просто в голос рассмеялись», — поделился воспоминаниями Идову.

Ранее Черчесов поздравил Диего Марадону с юбилеем.