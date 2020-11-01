Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Уфа» — «Урал»
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом».
«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Табидзе, Голубев, Карп, Андрич, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Золотов, Егорычев, Августиняк, Погребняк, Бавин, Ефремов, Йовичич, Бикфалви.
Встреча начнется в 12:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Валерий Карпин вступил в полемику с болельщиком «Спартака» после матча РПЛ.