Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Уфа» — «Урал»

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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом».

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Табидзе, Голубев, Карп, Андрич, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Золотов, Егорычев, Августиняк, Погребняк, Бавин, Ефремов, Йовичич, Бикфалви.

Встреча начнется в 12:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Валерий Карпин вступил в полемику с болельщиком «Спартака» после матча РПЛ.