Бой Махачев — Дос Аньос возглавит турнир UFC

Поединок между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 14, сообщает Instagram UFC Russia.

Напомним, что бой Махачев — Дос Аньос на турнире UFC 254, который проходил 24-го октября, был отменен из-за положительного теста на коронавирус у бразильского бойца.

Турнир UFC Vegas14 пройдет 15-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Рафаэль Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легкой весовой категории. В последнем бою в легком весе он проиграл американскому бойцу Тони Фергюсону.

Ислам Махачев в последнем бою победил бразильского бойца Дави Рамоса.

Ранее Усик победил Чисору.