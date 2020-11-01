В сети появилось видео нокаута в бою Гассиева

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, КО 19) победил албанца Нури Сефери (41-9, КО 23) в главном бою «Боксерского клуба «РЕН ТВ».

Гассиев одержал победу нокаутом в первом раунде.

Видео нокаута российского боксера выложил официальный Twitter «РЕН ТВ».

Напомним, что бой с Сефери стал для Гассиева дебютным в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.