В сети появилось видео нокаута в бою Гассиева
Карен Саркисян
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Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, КО 19) победил албанца Нури Сефери (41-9, КО 23) в главном бою «Боксерского клуба «РЕН ТВ».
Гассиев одержал победу нокаутом в первом раунде.
Видео нокаута российского боксера выложил официальный Twitter «РЕН ТВ».
Напомним, что бой с Сефери стал для Гассиева дебютным в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.
Если вы пропустили в эфире. Нокаут от Мурата Гассиева pic.twitter.com/aspVBWxzH6— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 31, 2020