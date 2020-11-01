Украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли Арена» в Лондоне.

Бой продлился 12 раундов. Победа Усику была присуждена единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).

Чисора прокомментировал поражение от Усика после боя, передает Boxing Scene.

По словам Чисоры, он думал, что выиграл бой. Британский боксер считает, что по ходу боя он увеличивал темп, отдал сопернику пару раундов, но судьи увидели это иначе.

«Я разочарован. Да, он пару раз поймал меня хорошими ударами, но они не были болезненными для меня.

Я не думаю, что Усик сможет покорить тяжелый вес. Тут нужно драться, а не боксировать», — сказал он.

Напомним, что победа над Чисорой позволила Усику стать претендентом на титул WBO, которым обладает британец Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.