Карпин вступил в полемику с болельщиком «Спартака» после матча РПЛ
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин вступил в полемику с болельщиком московского «Спартака» на своей странице в Instagram после матча 13-го тура Российской премьер-лиги.
Карпин поздравил в публикации футболистов «Ростова» с победой над московским «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ.
В комментариях к публикации тренеру задали вопрос: «Валерий Георгиевич, что же ваш автобус в ЛЕ не заполз?»
На что он ответил: «А ваш почему даже не подъехал?»
Напомним, что после 13 туров РПЛ «Ростов» имеет 23 очка и идет на 4 месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вместе уехали со стадиона «Спартака».
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