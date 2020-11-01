Карпин вступил в полемику с болельщиком «Спартака» после матча РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин вступил в полемику с болельщиком московского «Спартака» на своей странице в Instagram после матча 13-го тура Российской премьер-лиги.

Карпин поздравил в публикации футболистов «Ростова» с победой над московским «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ.

В комментариях к публикации тренеру задали вопрос: «Валерий Георгиевич, что же ваш автобус в ЛЕ не заполз?»

На что он ответил: «А ваш почему даже не подъехал?»

Напомним, что после 13 туров РПЛ «Ростов» имеет 23 очка и идет на 4 месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вместе уехали со стадиона «Спартака».