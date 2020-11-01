В матче 8-го тура чемпионата Испании футбольный клуб «Алавес» сыграл вничью с каталонской «Барселоной».

Встреча, которая проходила в городе Витория-Гастейс, завершилась со счетом 1:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таким образом, «Барселона» не может выиграть в четвертом матче Ла Лиги подряд.

Каталонский клуб имеет в своем активе 8 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» идет на 13-м месте и также имеет 8 очков в своем активе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом».