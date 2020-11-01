Тульский «Арсенал» может уволить главного тренера Сергея Подпалого, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство тульского клуба приняло окончательное решение уволить Подпалого и находится в поисках нового главного тренера.

Напомним, что в матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» со счетом 3:1.

После 13 туров РПЛ «Арсенал» имеет в своем активе 12 очков и располагается на 12 месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» прилетел на матч против «Химок» без Дзюбы и Азмуна.