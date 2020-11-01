«Арсенал» может уволить главного тренера
Карен Саркисян
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Тульский «Арсенал» может уволить главного тренера Сергея Подпалого, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, руководство тульского клуба приняло окончательное решение уволить Подпалого и находится в поисках нового главного тренера.
Напомним, что в матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» со счетом 3:1.
После 13 туров РПЛ «Арсенал» имеет в своем активе 12 очков и располагается на 12 месте турнирной таблицы.
Ранее сообщалось, что «Зенит» прилетел на матч против «Химок» без Дзюбы и Азмуна.