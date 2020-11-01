Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о положении Миранчука в «Аталанте»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев на своей странице в Twitter поделился мнением о положении футболиста сборной России Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».
По мнению Черданцева, Миранчук не нужен тренеру «Аталанты».
«Ни одной минуты даже против «Кротоне».
Зачем брали тогда? Чисто бизнес. А как же футбол?» – написал он.
Напомним, Миранчук лишь один раз вышел на футбольное поле за «Аталанту» — во встрече Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0).
Матч против «Кротоне» завершился со счетом 2:1 в пользу клуба из Бергамо.
Ранее сообщалось, что тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе.
Похоже Миранчук этому тренеру вообще не нужен. Ни одной минуты даже против Кротоне. Зачем брали тогда? Чисто бизнес. А как же футбол? ��♂️— Cherdantsev (@cherdantsev) October 31, 2020