Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о положении Миранчука в «Аталанте»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев на своей странице в Twitter поделился мнением о положении футболиста сборной России Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

По мнению Черданцева, Миранчук не нужен тренеру «Аталанты».

«Ни одной минуты даже против «Кротоне».

Зачем брали тогда? Чисто бизнес. А как же футбол?» – написал он.

Напомним, Миранчук лишь один раз вышел на футбольное поле за «Аталанту» — во встрече Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0).

Матч против «Кротоне» завершился со счетом 2:1 в пользу клуба из Бергамо.

Ранее сообщалось, что тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе.