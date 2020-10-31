Газизов дал комментарий по поводу шутки про Тедеско

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу шутки про главного тренера Доменико Тедеско в исполнении спортивного комментатора Дениса Казанского. Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, не стоит заострять особого внимания на таких дурацких шутках.

«Нас полностью удовлетворили извинения за шутку. В мире происходят различные вещи, я бы не хотел, чтобы это как-то задевало нашего тренера или наших болельщиков. Надо быть более аккуратными», — сказал Газизов.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал о том, почему российский полузащитник Алексей Миранчук не выходит в составе бергамского клуба.