Газизов дал комментарий по поводу шутки про Тедеско
Вадим Балканов
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу шутки про главного тренера Доменико Тедеско в исполнении спортивного комментатора Дениса Казанского. Его слова передает «Чемпионат».
По его словам, не стоит заострять особого внимания на таких дурацких шутках.
«Нас полностью удовлетворили извинения за шутку. В мире происходят различные вещи, я бы не хотел, чтобы это как-то задевало нашего тренера или наших болельщиков. Надо быть более аккуратными», — сказал Газизов.
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