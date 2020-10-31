«Локомотив» проиграл три матча подряд

Московский «Локомотив» уступил в гостевом матче футбольному клубу «Сочи» со счетом 1:2.

Для подопечных Марко Николича эта неудача стала третьей подряд. До этого красно-зеленые с тем же счетом проиграли волгоградскому «Ротору» и мюнхенской «Баварии».

Отметим, что следующую игру «железнодорожники» проведут 3 ноября в Черкизово. В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Стартовый свисток прозвучит в 20.55 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель поделился мыслями об игре полузащитника Зелимхана Бакаева.