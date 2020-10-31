Суарес пропустит матч с «Осасуной» и будет готовиться к «Локомотиву»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес пропустит матч с «Осасуной» и будет готовиться к поединку против московского «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне решил дать южноамериканцу отдохнуть в преддверии важного поединка с «железнодорожниками».

Напомним, что матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 3 ноября в 20:55 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что гол игрока мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха в матче против московского «Локомотива» признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов.