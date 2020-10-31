Волков сравнил стиль боя Хабиба и Джонса
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков в интервью каналу «Вестник ММА» сравнил стиль боя Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса.
Напомним, что после победы над Джастином Гэтжи, 32-летний дагестанец возглавил вневесовой рейтинг лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Я не очень разбираюсь в том, как составляются подобные рейтинги. Джонс, наверное, какое-то время просто остается неактивным. И он не так ярко выигрывал последние бой в сравнении с Хабибом.
Когда Джонс вернется и проявит себя, посмотрим, что будет», — сказал Волков.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко предсказал победу украинского тяжеловеса Александра Усика нокаутом в бою с Дереком Чисорой.
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And here we go again �� Thank you @ufc @aliabdelaziz000 @dominance_mma for new opportunity and new ufc contract �� Guess who is my next opponent??☺️ ���� Спасибо @ufc @dominance_mma @aliabdelaziz000 за новый контракт и новые возможности. Угадайте имя следующей соперницы ? ⚡️⚡️⚡️ @jockofuel