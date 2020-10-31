Фигурист Коляда на тренировке исполнил четверной лутц

Российский фигурист Михаил Коляда показал сложный каскад во время своего тренировочного занятия.

В Instagram был опубликован ролик, где спортсмен без ошибок исполняет каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Напомним, что в межсезонье 25-летний Коляда перешел в группу заслуженного тренера Алексея Мишина.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко прокомментировал каскад в исполнении Александры Трусовой.