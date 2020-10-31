Фигурист Коляда на тренировке исполнил четверной лутц
Вадим Балканов
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Российский фигурист Михаил Коляда показал сложный каскад во время своего тренировочного занятия.
В Instagram был опубликован ролик, где спортсмен без ошибок исполняет каскад четверной лутц — тройной тулуп.
Напомним, что в межсезонье 25-летний Коляда перешел в группу заслуженного тренера Алексея Мишина.
Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко прокомментировал каскад в исполнении Александры Трусовой.